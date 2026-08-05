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07:19, 5 августа 2026Мир

Финский экс-депутат назвал провокацией выход страны из конвенции по минам

Туртиайнен назвал выход Финляндии из Оттавской конвенции провокацией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен назвал выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин провокацией. Об этом бывший политик заявил в беседе с РИА Новости.

«Это провокация, Майнильские выстрелы нашего времени», — сказал Туртиайнен.

Майнильскими выстрелами называют инцидент, ставший фактическим поводом для начала советско-финской войны. Тогда артиллерия Финляндии обстреляла позиции советской армии. Официальный Хельсинки отрицал, что огонь велся с их территории.

10 января Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Финские власти уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе страны из Оттавской конвенции в июле прошлого года.

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