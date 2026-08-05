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07:58, 5 августа 2026Россия

Объявлено о пожаре в регионе России в тысяче километров от границы после налета ВСУ

Мэр Зеленодольска в Татарстане Афанасьев: После удара ВСУ в городе вспыхнул пожар
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

После удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Татарстану в Зеленодольске вспыхнул пожар. Об этом объявил в Telegram мэр расположенного в тысяче километров от границы с Украиной города Михаил Афанасьев.

Как рассказал чиновник, возгорание произошло на одном из гражданских объектов. Он заявил, что оно было оперативно устранено.

«Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет. Режим опасности БПЛА в районе сохраняется», — сообщил он.

Ранее власти Ростовской области фразой «не обошлось без последствий» описали итоги налета ВСУ на регион.

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