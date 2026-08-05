Украина не смогла сбить ни одной ракеты России в ходе ночных ударов

ВСУ не сбили ни одной из 28 ракет ВС России в ходе ночных ударов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одну из 28 ракет, выпущенных Россией. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление Воздушных сил республики.

В своей сводке ведомство не привело информации об об успешном перехвате баллистических и противокорабельных ракет. Во время атаки в ночь на 5 августа ВС РФ также запустила 115 ударных беспилотников.

Минувшей ночью Киев и Киевская область подвергся массированному удару с применением гиперзвуковых «Цирконов», был поражен логистический центр «Бровары», где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним. После этого в городе вспыхнули пожары, произошла утечка аммиака. Также ВС РФ нанесли удар по сухогрузам в районе Одессы, которые перевозили военное имущество для ВСУ.

Помимо прочего, российские военные поразили склад ГСМ и логистический центр в Черниговской области.

Ранее военнослужащий ВСУ Александа Мусиенко рассказал о беззащитном Киеве. Он назвал украинскую столицу прифронтовым городом из-за атак ВС РФ.