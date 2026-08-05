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10:19, 5 августа 2026Культура

Волочкова уличила Билана в неуважении к зрителям после шоу с шестиметровой сценой

Анастасия Волочкова: Дима Билан проявил неуважение к зрителям своего концерта в Москве
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала певца Диму Билана после масштабного сольного концерта с шестиметровой сценой-платформой. Ее комментарий приводит Пятый канал.

По мнению Волочковой, исполнитель проявил неуважение к зрителям, многие из которых не смогли в полной мере оценить шоу из-за ограниченного обзора. Анастасия подчеркнула, что именно поклонники обеспечивают гонорар артиста, поэтому в первую очередь нужно заботиться об их комфорте.

«Тем, кто организовывал концерт Билана и продавал туда билеты за большие деньги, надо было позаботиться, в первую очередь, о зрителях: ну чтобы им хотя бы что-то было видно. Я не могу никак поддержать в этом случае Диму Билана, хотя мы дружим», — высказалась танцовщица.

Балерина добавила, что не может относиться с уважением к случаям, когда артист, который «неоднократно выходил на сцену в непотребном виде, и под алкоголем, и под наркотой», еще и «запутывается в своих же проводах».

Ранее зрители пожаловались на организацию масштабного шоу, которое состоялось 31 июля на «ВТБ Арене». По словам поклонников, купивших билеты в танцевальную зону, обзор был ограничен из-за платформы высотой шесть метров, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в «стену».

На фоне критики Билан обратился к поклонникам и заявил, что концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.

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