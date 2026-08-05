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11:11, 5 августа 2026 (обновлено: 11:12, 5 августа 2026)Спорт

Журова оценила отказ сборной России по волейболу от участия в ЧМ-2027 в Польше

Журова поддержала отказ сборной России по волейболу от участия в ЧМ-2027 в Польше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила отказ мужской сборной России по волейболу от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

Она поддержала это решение. «Польша ставит неприемлемые условия для въезда россиян. В этой стране всегда есть риски провокаций. И в данном случае подобные потенциальные угрозы безопасности создают риск. А безопасность наших спортсменов — в приоритете», — заявила Журова.

Ранее решение мужской сборной России оценил чемпион Европы Алексей Спиридонов. Экс-волейболист заявил, что российская сторона поступила неправильно, отказавшись от поездки.

4 августа мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Причиной такого решения стало отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.

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