Стоимость пшеницы в России обвалилась

«Ъ»: Пшеница и ячмень в России к концу июля подешевели за год в пределах 20 процентов

По состоянию на конец июля цены на пшеницу третьего класса в европейской части России упали до 13,5 тысячи рублей за тонну при покупке со склада или элеватора, а для пшеницы четвертого класса — до 12,2 тысячи. Об этом со ссылкой на данные «Прозерно» пишет «Коммерсантъ».

Такой результат ниже прошлогоднего на 17,8 процента и 20,1 процента соответственно. Фуражный ячмень подешевел на 18,7 процента в годовом выражении.

Резкое падение стоимости — на 8-14,5 процента — зафиксировано сразу после ограничений на отгрузку в портах Азовского моря. Источник издания на аграрном рынке утверждает, что некоторые производители вынуждены продавать пшеницу и по 8-9 тысяч рублей за тонну, хотя еще несколько недель назад за нее могли заплатить 14-15 тысяч рублей.

В аналитическом центре «Совэкон» напоминают, что порог рентабельности для аграриев находится на уровне 10 тысяч рублей за тонну зерна. Однако из-за роста предложения в связи с уборочной кампанией и сокращения спроса продавать приходится по сниженным ценам.

Как отмечается в материале, проблемы с реализацией наблюдаются почти у всех компаний. Отгрузки ведутся только в рамках форвардных контрактов с крупнейшими экспортерами, а все остальные объемы зерна и гороха остаются на элеваторах. В последние годы Россия отправляла на экспорт половину урожая пшеницы и до четверти урожая ячменя. Но в нынешнем июле поставки первой в годовом выражении сократились примерно на 20 процентов, а второго — на 80 процентов.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что стоимость фрахта судов под зерно из-за перераспределения транспортных потоков увеличилась на 30-50 процентов. Кроме того, ключевые импортеры российской пшеницы — Турция и Египет — не проявляют большого интереса из-за высокого урожая и значительных запасов.

По мнению эксперта, зерно продолжит дешеветь в ближайшие недели. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидают, что в августе экспорт пшеницы упадет на 32-43 процента.

На прошлой неделе Союз экспортеров и производителей зерна заявлял о том, что в случае полной блокировки коридоров Черного моря Россия может не поставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, что приведет к голоду в беднейших странах мира.