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17:50, 20 июля 2026Экономика

Экспорт важного российского товара упадет до минимума

«СовЭкон»: Июльский экспорт пшеницы из России упадет до минимума с 2017 года
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В июле 2026 года Россия экспортирует не два миллиона тонн пшеницы, как предполагалось ранее, а только полтора миллиона. Этот прогноз компании «СовЭкон» процитировал «Интерфакс».

Отмечается, что это окажется минимальным с 2017 года объемом для этого месяца. В июле 2025 года речь шла о поставках на внешние рынки 2,1 миллиона тонн. Средний показатель за последние пять лет оценили в 3,1 миллиона тонн.

Одной из причин снижения прогноза эксперты компании назвали слабый спрос со стороны турецких и египетских покупателей. Кроме того, скажется ситуация в Керченском проливе.

По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине 2026 года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год к году и оцениваются в 8,7 миллиона долларов.

В 2025/26 сельскохозяйственном году ключевыми покупателями российской пшеницы оказались Египет и Турция. Первый приобрел 9,7 миллиона тонн, а вторая — 7,4 миллиона тонн.

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