Перечислены главные покупатели российской пшеницы

«Русагротранс»: Главными покупателями российской пшеницы стали Египет и Турция

В 2025/26 сельскохозяйственном году ключевыми покупателями российской пшеницы оказались Египет и Турция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

За отчетный период покупатели из первой страны закупили в общей сложности 9,7 миллиона тонн ключевой российской агрокультуры. Отгрузки в этом направлении увеличились на 900 тысяч тонн в физическом выражении.

Экспорт в Турцию подскочил в 2,3 раза, до 7,4 миллиона тонн. Тройку главных покупателей замкнул Судан, нарастивший импорт до 2,3 миллиона против 0,98 миллиона в 2024/25 сельхозгоду. В топ-5 также попали Саудовская Аравия (плюс 500 тысяч тонн, до 2 миллионов) и Кения (плюс 400 тысяч, до 1,9 миллиона).

В целом за это время отгрузки российской пшеницы за рубеж увеличились почти на 14 процентов и достигли 48 миллионов тонн. Впрочем, глава Минсельхоза Оксана Лут призывала обращать больше внимания не на объемы, а на стоимость экспорта, которая все еще отстает от аналогичных показателей главных иностранных конкурентов.

При таком раскладе наращивание поставок в физическом выражении может не принести ощутимой пользы отечественным экспортерам с учетом растущих издержек. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала Лут, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.