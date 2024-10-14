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18:45, 14 октября 2024Экономика

Минсельхоз пожаловался на низкую стоимость вывозимой из России агропродукции

Глава Минсельхоза Лут: Россия занимает лишь 16-е место по стоимости агроэкспорта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2023 года Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспортируемой за границу агропродукции, однако в денежном выражении РФ сильно проигрывает своим ключевым конкурентам. О проблеме низкой стоимости вывозимого из страны продовольствия заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что в прошлом году отечественные аграрии смогли вывезти за рубеж в общей сложности 103 миллиона тонн продовольствия на сумму 43,5 миллиарда долларов. Однако у основных конкурентов РФ выручка от агроэкспорта, как следует из статистических данных, заметно выше, посетовала Лут. «В тоннаже мы в тройке, а в деньгах, получается, мы на шестнадцатом месте», — резюмировала руководитель ведомства.

В то же время за шесть лет (с 2018 по 2023 год) суммарные объемы российского агроэкспорта увеличились в общей сложности на 25 миллионов тонн — с 78 до 103 миллионов. В свою очередь, доходы от вывоза российского продовольствия за этот период выросли на 18,5 миллиарда долларов — с 25 до 43,5 миллиарда.

Однако и этих показателей пока недостаточно, чтобы добиться выполнения цели по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК), поставленной президентом РФ Владимиром Путиным (рост экспорта в полтора раза к 2030 году). Согласно подсчетам Минсельхоза, для этого российским аграриям необходимо экспортировать 122 миллиона тонн подобной продукции на сумму 55,2 миллиарда долларов. Однако рост объемов вывоза продовольствия из РФ к тому моменту ожидается на уровне 18 процентов. На этом фоне Лут призвала отечественных агроэкспортеров отправлять за рубеж более дорогостоящую продукцию.

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      Анатолий Акулов
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