Раскрыты способы заставить старый смартфон работать быстрее

MakeUseOf: Для ускорения смартфона посоветовали очистить память и поменять лаунчер

Заставить даже старый телефон работать быстрее можно, если изменить несколько настроек. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Автор портала Панкил Шах рассказал, что ему удалось ускорить свой аппарат Samsung Galaxy S23 после того, как он изменил его стандартный лаунчер — оболочку для управления главным экраном, меню приложений и внешним видом интерфейса. Он объяснил, что нашел в интернете несколько более оптимизированных и быстрых лаунчеров.

Также Шах раскрыл и другие способы ускорения телефона. Он рекомендовал освободить место в памяти девайса — по словам специалиста, на смартфоне должно быть не меньше 10 процентов свободного пространства. Также журналист рекомендовал отключить анимацию и ограничить фоновую активность приложений.

В заключение редактор MakeUseOf рекомендовал отключить настройку, которая увеличивает оперативную память смартфона за счет встроенной. На разных девайсах она может называться по-разному — RAM Plus, RAM Expansion, RAM Boost. «Поскольку встроенная память работает медленнее, чем оперативная память, это функция только тормозит ваш девайс», — подытожил журналист.

Ранее авторы портала BGR рассказали, что смартфон получится зарядить быстрее, если использовать специальные аксессуары. Также они посоветовали оставить аппарат во время зарядки в покое.