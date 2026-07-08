Россия заметно нарастила вывоз ключевой агрокультуры

«Русагротранс»: Экспорт пшеницы из России вырос на 13,7 % в 2025/26 сельхозгоду

В 2025/26 сельхозгоду суммарные объемы вывоза российской пшеницы увеличились почти на 14 процентов. О заметном наращивании отгрузок ключевой отечественной агрокультуры за рубеж сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

За отчетный период российские аграрии вывезли за границу в общей сложности 48 миллионов тонн пшеницы. Для сравнения, в 2024/25 сельхозгоду показатель находился на уровне 42,2 миллиона. Таким образом, за это время отгрузки увеличились на 5,8 миллиона тонн в физическом выражении, констатировали эксперты.

Одной из главных проблем отечественных аграриев глава Минсельхоза Оксана Лут называла относительно низкую стоимость вывозимой за рубеж продукции. По этому показателю, сетовала она, российские фермеры заметно отстают от ключевых конкурентов.

При таком раскладе наращивание экспорта в физическом выражении может не принести ощутимой пользы с учетом растущих издержек. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.