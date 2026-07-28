Сибига рассказал об откровенном разговоре с главой МИД Ирана

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига рассказал об откровенном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны (...) и никогда не имели целью нанесения ударов по гражданским судам или людям», — сказал он.

Сибига призвал Иран воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить поддержку России.

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

Член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что Иран обязательно ответит Украине военным способом на атаку по торговому судну в Каспийском море.