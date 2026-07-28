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20:28, 28 июля 2026 (обновлено: 20:43, 28 июля 2026)Бывший СССР

Сибига рассказал об откровенном разговоре с главой МИД Ирана

Сибига рассказал об откровенном разговоре с главой МИД Ирана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lee Jin-Man / Pool via Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига рассказал об откровенном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны (...) и никогда не имели целью нанесения ударов по гражданским судам или людям», — сказал он.

Сибига призвал Иран воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить поддержку России.

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

Член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что Иран обязательно ответит Украине военным способом на атаку по торговому судну в Каспийском море.

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