Беременная женщина отошла на пять минут в туалет и лишилась сына

В Бразилии семилетний мальчик утонул в бассейне аквапарка

В Бразилии мальчик из города Олинда, штат Пернамбуку, захлебнулся в бассейне, когда его беременная мать отошла в туалет на пять минут. Об этом сообщает Need To Know.

Семилетнего Брайана Энрике де Соуза де Барроса вытащила из бассейна аквапарка случайно заметившая его женщина. Дежуривший в парке пожарный оказал ребенку первую помощь и вызвал скорую. Спасти мальчика не удалось.

Родители ребенка считают, что лишились сына по вине сотрудников аквапарка. По их словам, хотя глубина бассейна достигает 1,6 метра, там не было предупреждающих знаков об опасности для детей. Полиция завела дела по статье о халатности. Аквапарк закрыт до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что в Китае 11-летнего мальчика из провинции Хэбэй засосало в сливное отверстие бассейна в фитнес-клубе. Спасти ребенка не удалось.