11-летнего мальчика засосало в слив бассейна

В Китае слив бассейна убил 11-летнего мальчика из провинции Хэбэй

В Китае 11-летнего мальчика из провинции Хэбэй засосало в сливное отверстие бассейна в фитнес-клубе. Об этом сообщает Mothership.

6 июля ребенок был в фитнес-клубе города Гаобэйдянь с родителями. Мальчик купался в бассейне, когда его руку затянуло в слив, расположенный на глубине 80 сантиметров. Ребенка с силой прижало ко дну, его голова оказалась ниже уровня воды. В помещении не было спасателей, а единственная сотрудница сидела, уткнувшись в телефон, и не следила за купающимися детьми.

Примерно через три минуты тонущего мальчика заметил сверстник и стал звать на помощь. Мать пострадавшего и тренер по плаванию прыгнули в воду и попытались вытащить его, но насос слива был настолько мощным, что это им не удалось. Тогда тренер бросился к электрощитку и отключил насос. Только после этого ребенка удалось вытащить.

Его срочно отвезли в больницу. Врачи больше часа боролись за жизнь мальчика, но спасти не смогли. Его отец подал заявление на фитнес-клуб. 14 июля полиция возбудила дело и закрыла заведение на время расследования.

Ранее сообщалось, что в Италии не смогли спасти ребенка, которого засосало в сливное отверстие бассейна на термальном курорте в регионе Лацио. За два дня до этого у мальчика был день рождения.