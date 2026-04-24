Семилетнего мальчика засосало в слив бассейна на глазах у отца

В Италии семилетнего мальчика засосало в слив бассейна на курорте в Лацио

В Италии не смогли спасти ребенка, которого засосало в сливное отверстие бассейна на термальном курорте в регионе Лацио. Об этом пишет Need To Know.

Семилетний Габриэле Петруччи отдыхал на курорте вместе с родителями и друзьями 18 апреля. За два дня до этого у мальчика был день рождения. Во время купания в бассейне ребенка засосало в слив на глазах у родных. «Я на секунду отвернулся, чтобы положить вещи, а когда обернулся — его уже не было видно. Я увидел маленькое тельце Габриэле, свернувшееся калачиком в этой трубе», — рассказал отец мальчика Антонелло.

Он бросился на помощь сыну, но даже с помощью еще двух человек не смог оторвать его от сливной трубы. Достать Габриэле удалось только после того, как отключили насос. Ребенку оказали первую помощь, но спасти не смогли.

По данным предварительного расследования, на сливном отверстии не было защитной решетки. Отец ребенка утверждает, что администрация курорта попыталась замести следы. По его словам, решетку оперативно вернули на место после случившегося. Дело расследует прокуратура. Под подозрением находятся четыре человека, включая сотрудников администрации курорта, обслуживающей бассейн компании и техника, который отвечал за его безопасную работу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девочку засосало в слив бассейна на глазах у друзей. Спасти ребенка не удалось.