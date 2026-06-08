Россиян предупредили об опасной шишке в анусе

Проктолог Елена Смирнова предупредила, что, если человек нащупал шишку в анусе, ему необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку она может представлять серьезную опасность. Это предостережение доктор опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Смирновой, болезненность шишки, дискомфорт при сидении, ходьбе и посещении туалета может указывать на появление перианального тромбоза — острого состояния, при котором в вене анального канала образуется сгусток крови. Среди наиболее частых причин его возникновения врач назвала резкий скачок артериального давления и застой крови в венах малого таза.

Среди провокаторов этого типа тромбоза специалистка выделила подъем тяжестей, сильное натуживание при запоре, роды, диарею, алкоголь, острую и жирную пищу, сидячую работу, переохлаждение и перегрев, беременность, склонность к варикозному расширению вен, а также заболевания кишечника и воспалительные процессы.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как подготовиться к приему проктолога. Так, за несколько дней до визита в больницу он посоветовал изменить рацион.