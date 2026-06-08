Турист пережил сердечный приступ во время прогулки с семьей на курорте Европы

Британский турист пережил сердечный приступ во время прогулки с семьей в Испании

Британский турист пережил сердечный приступ во время прогулки с семьей на популярном курорте Европы — побережье Коста-дель-Соль в Испании. Об этом пишет портал Sur in English.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, возле пляжа Бурриана в городе Нерха. Мужчина в возрасте примерно 50 лет внезапно потерял сознание, находясь всего в нескольких метрах от пляжа.

Как сообщает издание, быстрая реакция находящихся рядом людей оказалась решающей. В первые несколько минут двое прохожих, один из которых работал пожарным, оказали британцу помощь до прибытия экстренных служб с помощью полуавтоматического дефибриллятора. Им удалось восстановить пульс пострадавшего.

Затем туриста доставили в больницу для получения специализированной медицинской помощи. Никаких дополнительных сведений о его личности или состоянии не сообщается.

Ранее 46-летняя женщина прилетела в отпуск на Канары и перестала подавать признаки жизни на второй день. У нее случился сердечный приступ.