Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:35, 8 июня 2026Путешествия

Турист пережил сердечный приступ во время прогулки с семьей на курорте Европы

Британский турист пережил сердечный приступ во время прогулки с семьей в Испании
Алина Черненко

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Британский турист пережил сердечный приступ во время прогулки с семьей на популярном курорте Европы — побережье Коста-дель-Соль в Испании. Об этом пишет портал Sur in English.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, возле пляжа Бурриана в городе Нерха. Мужчина в возрасте примерно 50 лет внезапно потерял сознание, находясь всего в нескольких метрах от пляжа.

Материалы по теме:
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Как сообщает издание, быстрая реакция находящихся рядом людей оказалась решающей. В первые несколько минут двое прохожих, один из которых работал пожарным, оказали британцу помощь до прибытия экстренных служб с помощью полуавтоматического дефибриллятора. Им удалось восстановить пульс пострадавшего.

Затем туриста доставили в больницу для получения специализированной медицинской помощи. Никаких дополнительных сведений о его личности или состоянии не сообщается.

Ранее 46-летняя женщина прилетела в отпуск на Канары и перестала подавать признаки жизни на второй день. У нее случился сердечный приступ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина не приехала на ПМЭФ и пропустит еще одно мероприятие вслед за форумом. Куда пропала глава ЦБ

    В Раде предрекли потерю Константиновки этим летом

    Чума оставила ВСУ без консерв

    Мужчина купил квартиру на несуществующем этаже

    В Европе высмеяли встречу Зеленского с Карлом III

    Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о спецоперации

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Глава МИД Британии выступила с необычным заявлением

    Водитель грузовика помог женщине сбежать от похитителя

    Россиян предупредили об опасной шишке в анусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok