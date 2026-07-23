Лавров на встрече с Рубио высказался об урегулировании конфликта на Украине

ТАСС: Лавров на встрече с Рубио подтвердил готовность РФ урегулировать конфликт на Украине

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине. Об этом указано в сообщении на сайте МИД.

«Сергей Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что Лавров отметил приверженность России тем предложениям, которые были выдвинуты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Ранее стало известно, что переговоры Рубио и Лаврова на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле продлились 35 минут и были инициированы американской стороной.