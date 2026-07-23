Предполагаемого сообщника Эпштейна, модельного агента Даниэля Сиада нашли мертвым в Париже

Бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли мертвым в его доме в коммуне Коломб под Парижем. Полиция пока не раскрывает причины смерти 69-летнего мужчины, но ранее его обвиняли в сексуальных преступлениях и подозревали в вербовке молодых женщин для известного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Как он был связан со скандальным бизнесменом — разбиралась «Лента.ру».

Имя Сиада фигурирует более чем в тысяче опубликованных файлах Эпштейна

Уроженец Алжира, имеющий также шведское подданство, был широко известен в модной индустрии как модельный скаут. Один из коллег называл его необыкновенным и одновременном страшным человеком: «Он мог поговорить с любой девушкой на улице и убедить ее, что у нее есть потенциал стать манекенщицей. Он внушал незнакомкам, что собирается познакомить их с лучшими агентствами».

В начале 2026 года Министерство юстиции США опубликовало переписку Сиада с Эпштейном. В ней агент сообщал своему собеседнику, что нашел для него девушек из Швеции, Словакии, Франции, Китая и России, причем несовершеннолетних. По его словам, родители 15-летней девушки, которая оказалась самой младшей из претенденток, очень обрадовались началу ее модельной карьеры.

Даниэль Сиад с молодыми моделями Фото: US Department of Justice

К тому же Сиад высказывал в переписке свое недовольство тем, что бизнесмен не пришел на встречу с ними. «Я хотел сделать тебе большой сюрприз», — написал он. Эпштейн попытался успокоить его и ответил: «Я, конечно же, возмещу тебе все расходы».

Предполагаемые сообщники поддерживали друг с другом связь на протяжении десяти лет. В переписках они часто называли девушек по национальности, а не по именам. При этом Саид всегда рассказывал Эпштейну о своих планах, а именно — в какой стране он собирается искать для него новых подопечных. Так, в 2009 году он сообщил, что «хочет провести лето в деревнях в Словакии, Чехии, Польше и Венгрии».

Помимо «успехов», Сиад делился с Эпштейном и своими неудачами: в 2014 году он жаловался, что разочарован своей работой.

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Одна из пострадавших моделей узнала Сиада по фото из опубликованных документов

Шведка Эбба Карлссон узнала Сиада на фото из опубликованных «файлов Эпштейна» и обвинила его в изнасиловании. Девушка призналась, что агент познакомился с ней в Стогкольме, когда ей было 20 лет, и пообещал ей работу в модельной индустрии. По ее словам, он отвез ее во Францию и предоставил ей жилье в Каннах, а через время надругался над ней в бассейне.

Даниэль Сиад Кадр: @CNN

Спустя 30 лет после случившегося пострадавшая подала жалобу в прокуратуру Парижа. Карлссон отмечала, что не обращалась в полицию раньше, поскольку при встрече ее насильник представился другим именем. Кроме того, как отмечает девушка, он угрожал ей убийством и связями в органах.

«Очень легко поверить, что ты никто, но теперь я знаю, что это было частью чего-то большего. Я рада, что моя интуиция оказалась верной», — подчеркивала Карлссон в интервью.

Во время допросов Сиад отрицал все обвинения в свой адрес. Он утверждал, что выбирал девушек для легальных модельных кастингов Эпштейна в Париже.

У него него была большая квартира, где он организовывал все свои встречи, включая кастинги моделей, которых я нанимал для Victoria's Secret и MC2. Кастинг длился не более 10 минут. Я всегда сразу же уходил оттуда с моделями Даниэль Сиад

При этом адвокат мужчины Менья Араб-Тигрин заявляла, что ее ответчик и вовсе не знал потерпевшую. «Ему 69 лет, и у него нет судимостей. Нет никаких доказательств каких-либо преступлений. Он работал скаутом в модельном бизнесе и передавал Эпштейну информацию о женщинах», — подчеркивала она и добавляла, что срок обвинений Карлссон давно истек.

Еще одного сообщника Сиада и Эпштейна обвинили в изнасиловании

Сиад активно сотрудничал и с экс-главой всемирно известного модельного агентства Elite Model Management Жеральдом Мари, которого ранее также заподозрили в изнасиловании и торговле людьми. Карлссон сообщала, что после принудительного сексуального контакта с Сиадом он позволил надругаться над ней своему приятелю.

Известно, что за шесть лет до подачи жалобы на Сиада она писала заявление в полицию и на Мари. Однако оба дела быстро закрыли из-за истечения срока давности.

В мае Сиад признал, что знакомил девушек с Эпштейном и был готов предстать перед судом. Но в то же время он заявил, что его встречи с ним носили лишь профессиональный характер.

С тех пор Сиад вплоть до кончины ни разу не был вызван на допрос в правоохранительные органы.