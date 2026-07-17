Влиятельного модельного агента обвинили в изнасилованиях и торговле людьми. Он стоял за карьерой Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд

Экс-главу модельного агентства Мари вновь обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

Бывшего главу всемирно известного модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари обвинили в изнасиловании и торговле людьми. Бизнесмена не впервые подозревают в сексуализированном насилии над женщинами, но ему все время удается уйти от ответственности. Каждый раз он отрицает предъявленные ему жалобы, а экс-модели продолжают утверждать, что он использует свою власть и влияние, чтобы избежать наказания. Как продвигается разбирательство — разбиралась «Лента.ру».

Шесть моделей обвинили Мари в изнасилованиях и торговле людьми

Во Франции сразу шесть бывших моделей, большинство из которых предпочли остаться анонимными, подали жалобы против экс-руководителя европейского подразделения Elite Model Management. Они обвинили Мари в изнасилованиях и торговле людьми, утверждая, что преступления бизнесмен якобы совершал в 1980-х и 1990-х годах.

Почти все истцы — иностранки, преимущественно гражданки США. Сейчас женщинам от 45 до 60 лет, но они утверждают, что на момент предполагаемых событий многие из них были несовершеннолетними

По словам обвинительниц, Мари мог использовать положение, влияние и власть для давления на молодых девушек, включая несовершеннолетних, с целью вступления с ними в сексуальные отношения. В жалобах говорится, что он обращался с юными моделями «как с проститутками», однако они не могли противостоять абьюзу, находясь в зависимом положении из-за карьеры в модельной индустрии.

Одна из женщин, рассказавших о насилии со стороны Мари, — Венди Уолш. Впервые она публично заявляла о произошедшем еще в 2020 году, спустя почти 40 лет после предполагаемого эпизода. Сейчас она стала одной из шести женщин, подавших официальную жалобу против Мари во Франции.

Уолш отмечала, что Мари изнасиловал ее в 1980-х, когда ей было 18 лет. По ее словам, глава Elite воспользовался своим влиянием в индустрии, чтобы надавить на нее в начале модельной карьеры

Модель Венди Уолш Фото: Neil Hall / Reuters

Адвокат Мари Селин Бекерман при этом подчеркнула, что ее клиент отрицает все обвинения. Защита утверждает, что жалобы повторяются спустя десятилетия и не подтверждаются судебными решениями. Сам предприниматель не давал никаких публичных комментариев по поводу расследования.

Что известно о прошлых жалобах против Жеральда Мари

Адвокат манекенщиц Матье Дармон рассказал, что новые иски связаны с делом, которое открывали против Мари еще в 2020 году. Тогда поводом для начала расследования послужила жалоба бывшей американской модели Карре Отис, которая обвинила Жеральда Мари в сексуальном насилии.

Манекенщица утверждала, что агент надругался над ней в 1986 году, когда ей было 17 лет. Она также заявляла, что ее использовали в рамках системы, где молодые модели зависели от влиятельных представителей индустрии

Впервые Отис рассказала о предполагаемом насилии со стороны Мари еще в 2011 году в своих мемуарах Beauty, Disrupted. Почти десятилетие спустя ее история получила широкий резонанс: после публикаций аналогичных историй других бывших моделей французские власти начали расследование в отношении Жеральда Мари.

Только в 2021 году Отис официально обратилась во полицию и дала показания в рамках расследования. Помимо нее, жалобы на директора Elite Model Management подали как минимум 24 женщины — все они дали показания против Мари в Париже.

Жеральд Мари с юными моделями Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Кроме того, правоохранители пригласили в суд и других моделей, которые публично высказывались по поводу уголовного дела. Среди них — помимо Карре Отис, Джилл Додд, Лиза Амур, Шона Ли, Эбба Карлссон и Эмили Мотт.

Таким образом полицейские решили привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств, поскольку предприниматель более не мог быть привлечен к ответственности из-за истечения срока давности уголовного дела. На тот момент 71-летний Мари уже ушел на пенсию и проживал на Ибице.

Тогда пострадавших поддержала бывшая супруга бизнесмена Линда Евангелиста и другие представители модельной индустрии: Паулина Поризкова, Карла Бруни и Хелена Кристенсен. В защиту жертв насилия также выступили певица Карен Элсон и актриса Милла Йовович

Жеральд Мари никак не комментировал разбирательство, но его адвокаты отмечали, что он всячески отрицает обвинения. Известно, что в 2023 году прокуратура Парижа закрыла дело из-за истечения срока давности.

При этом прекращение дела не означало, что следствие признало рассказы женщин ложными. Французская прокуратура указала именно на юридическое препятствие — слишком большой срок, прошедший с момента предполагаемых событий.

Линда Евангелиста обвиняла Мари в абьюзе

Шесть лет назад широкий резонанс дело Мари получило во многом из-за имени его бывшей супруги супермодели Линды Евангелисты. Отношения пары пришлись на время, когда мужчина находился на пике влияния в индустрии. Пара поженилась в 1987-м и развелась в 1993 году.

Как раз тогда, по утверждению ряда манекенщиц, происходили преступления, в которых они публично признались только спустя десятилетия. Евангелиста годами молчала о браке и обвинениях в адрес бывшего мужа, но в 2020-м все-таки выступила в поддержку заявительниц.

Жеральд Мари и Линда Евангелиста Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Топ-модель признавалась, что во время брака не знала о происходящем, но после рассказов женщин поверила им и выразила восхищение их решимостью говорить о пережитом. «Исходя из моего собственного опыта, я верю, что они говорят правду. Их истории разбивают мне сердце, и я восхищаюсь их мужеством и силой», — отмечала она.

В документальном сериале The Super Models Евангелиста назвала брак с Мари абьюзивным и сообщила, что ей было сложно развестись. По словам знаменитости, бывший муж понимал, насколько важна ее внешность для карьеры, и говорил, что никогда не станет наносить повреждения ее лицу.

Легко сказать: «Почему ты просто не ушла?» Но когда ты находишься внутри таких отношений, все гораздо сложнее Линда Евангелиста

Однако Евангелиста не заявляла, что Мари совершал в отношении нее те же преступления, в которых его обвинили другие женщины.

Влияние Жеральда Мари

На пике карьеры Жеральд Мари обладал почти неограниченным влиянием в модельном бизнесе. Возглавляя европейское подразделение Elite Model Management, он стоял за карьерой многих супермоделей, среди которых были Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд.

Парижское агентство становилось для начинающих моделей отправной точкой к международной карьере и заключению крупных контрактов. От решений его директоров зависело, кто получит шанс на работу с ведущими мировыми брендами.

По словам женщин-обвинителей, именно это положение давало влиятельным представителям индустрии возможность пользоваться уязвимым положением начинающих моделей.

После ухода из Elite Жеральд Мари постепенно исчез из публичного поля: он ведет закрытую островную жизнь вдали от модельного бизнеса. На фоне новых обвинений 76-летний бизнесмен вновь оказался в центре внимания, но он все еще настаивает на своей невиновности.