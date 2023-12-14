Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy рэпера Канье Уэста

Российский дизайнер Гоша Рубчинский, который на несколько лет пропал из публичного поля из-за секс-скандала, неожиданно возглавил принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту бренд Yeezy. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в социальной сети X. Как модельер прославился на весь мир и как он лишился всего после обвинений в домогательствах — в материале «Ленты.ру».

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером марки Yeezy

Бывший муж Ким Кардашьян, регулярно попадающий в заголовки СМИ из-за своих скандальных выходок, посчитал приход Рубчинского в Yeezy важным достижением в истории модной индустрии. К тому же Уэст в своей публикации назвал российского модельера легендарным — и не в первый раз. В 2016-м музыкант уже приезжал к Рубчинскому в Москву с предложением о сотрудничестве.

Канье Уэст Фото: Ashley Landis / AP Photo

Сам дизайнер был не так многословен — он никак не прокомментировал свое назначение, но при этом уточнил, что приостанавливает сотрудничество с японским брендом Comme des Garçons, а также уходит из основанного им Rassvet Family. Других подробностей перехода в новый модный дом Рубчинский не раскрывал.

Отойдя от Comme des Garçons и Rassvet Family, наш бренд прокладывает собственный путь. Мы готовы к новым захватывающим проектам и сотрудничеству, которые воплощают наш дух независимости и творческого драйва Гоша Рубчинский

В 2018 году Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку

Рубчинский, чью одежду регулярно носили зарубежные и отечественные знаменитости, едва не лишился карьеры из-за секс-скандала. Пять лет назад на тот момент 34-летнего мужчину обвинили в домогательствах к 16-летнему подростку Яну Силфверлингу. Несовершеннолетний парень якобы общался с дизайнером в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджере WhatsApp и FaceTime по видеосвязи, и в ходе разговора Рубчинский попросил его сфотографироваться обнаженным в ванной.

Скриншот переписки Рубчинского и Силфверлинга Скриншот: @diet_prada

Скриншот упомянутой переписки изначально опубликовали в закрытом сообществе High Fashion Talk в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть), после чего кадры начали распространяться и на других платформах. Среди них оказался крупный аккаунт Diet Prada, администраторы которого принялись делиться деталями скандала. Именно они впервые назвали предполагаемое имя пострадавшего, личность которого документально так и не подтвердилась.

Пользователи сети при этом обратили внимание, что язык уведомлений смартфона Силфверлинга — шведский. Мотивом обнародования частной переписки подросток назвал желание показать миру, что «Гоше Рубчинскому нельзя доверять как дизайнеру». По словам обвинителя, модельер не прекратил общение с ним и продолжал просить сфотографироваться голым даже после того, как последний раскрыл свой реальный возраст.

Рубчинский отрицал обвинения в домогательствах

Вскоре после обнародования сообщений команда Рубчинского заявила журналистам Hypebeast, что на самом деле переписка была частью кастинга. Собеседники издания уточнили, что модельер рассматривал подростка в качестве модели для следующего лукбука и попросил у него фотографии, чтобы показать их остальной команде.

Представители дизайнера подчеркнули, что он не имел никаких намерений вступить в половую связь с подростком или получить от него детскую порнографию. К тому же парень якобы сам написал ему с просьбой об участии в кастинге, что «происходит постоянно».

В заявлении также говорилось, что в скриншоты переписки внесли изменения, чтобы представить Гошу Рубчинского в невыгодном свете. Подросток был слишком назойлив, требуя ответа о кастинге, и дизайнер его заблокировал. Коллеги считают, что это вызвало у Силфверлинга желание отомстить Гоше Рубчинскому, публично опорочив его.

Мальчик сказал, что не может сфотографироваться, так как не один, и Гоша предложил ему сделать фото в зеркале ванной. Показанная переписка была изменена и вырвана из контекста, чтобы выставить дизайнера в худшем свете

сотрудники Гоши Рубчинского

Последствия секс-скандала с участием Рубчинского

Несмотря на отсутствие доказательств, скандал получил широкую огласку, из-за чего Рубчинский в итоге удалил свои страницы в соцсетях и пропал из публичного пространства. При этом он никак не комментировал произошедшее, оставив право высказываться за него своей команде.

Первым нарушил молчание вокруг истории бренд Adidas, с которым дизайнер сотрудничал много лет. Представители компании заявили, что проведут расследование инцидента, а правоохранительные органы, в то же время, так и не начали заниматься данным вопросом. Во-первых, факт хранения Рубчинским детской порнографии не был установлен. Во-вторых, возраст сексуального согласия в России — 16 лет, а значит привлекать модельера к ответственности было не за что.

Гоша Рубчинский на открытии выставки Burberry Here We Are, 2017 год Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images for Burberry

Однако некоторые последствия скандала все же коснулись дизайнера: так, ближайший друг Рубчинского, рэпер Face (внесен в России в реестр иноагентов), публично отказался исполнять посвященную приятелю песню «Гоша Рубчинский», записанную в 2015 году.

Впоследствии Рубчинский хоть и не до конца, но реабилитировался на модной арене. Как минимум, в 2020 году Adidas выпустил в продажу кроссовки авторства модельера, тогда же он сотрудничал с Diesel. Плюс ко всему, мужчина так и остался работать в модном доме Comme des Garçons (вплоть до перехода в Yeezy), а инвестор брендов Рубчинского Эдриан Йоффе продолжал поддерживать его вопреки всем обвинениям.

Все обвинения, выдвинутые против меня, совершенно не соответствуют действительности. Я знаю, что это могут подтвердить все, кто когда-либо работал со мной. Я знаю, что в модельном бизнесе существует множество проблем, но я никоим образом не способствую их развитию Гоша Рубчинский в интервью WWD в 2019 году

Гоша Рубчинский попал в список самых влиятельных людей в мире моды

Рубчинский стал одним из немногих российских модельеров, который вошел в список 500 самых влиятельных людей фэшн-индустрии по версии Business of Fashion. Дизайнер заявил о себе в предкризисный сезон 2008 года, показав в московских Сокольниках одежду в стиле «гопник на районе». Эксплуатируя самые броские и характерные штампы о российских гопниках, он в итоге и завоевал популярность на Западе.

В его карьере числятся коллаборации с Burberry, Dr. Martens, Levi’s, Adidas, Fila и другими брендами

Футболки с кириллицей авторства Рубчинского носили все мировые звезды: Рита Ора, Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и Джастин Бибер, а также Рами Малек, ASAP Rocky, Райан Гослинг, Трэвис Скотт и нынешний партнер модельера — Канье Уэст.

И хотя сейчас слава Рубчинского угасла, возможно, новое назначение в качестве креативного директора Yeezy (который тоже переживает не лучшие времена), вернет дизайнера на пьедестал почета. По мнению популярного стилиста Влада Лисовца, модельер выведет Yeezy на новый уровень.

Лисовец добавил, что Рубчинский должен был рано или поздно вернуться на подиумы мира. «Одежда, обувь Канье Уэста — это мегапопулярная история во всем мире среди молодежи, а Гоша Рубчинский был одним из самых популярных и востребованных дизайнеров среди молодежи. Поэтому этот тандем сделает новый виток в мире моды», — заключил он.

