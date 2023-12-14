Стилист Лисовец оценил назначение Гоши Рубчинского главным дизайнером в Yeezy

Стилист Лисовец: новый дизайнер Yeezy Рубчинский выведет марку на новый уровень

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец оценил назначение российского дизайнера Гоши Рубчинского на должность нового главного дизайнера бренда Yeezy, который принадлежит рэперу Канье Уэсту. Его комментарий публикуют «Известия».

По мнению Лисовца, модельер выведет марку Yeezy, которая теряет позиции у покупателей, на новый уровень. «Для меня эта новость абсолютно неудивительна, потому что Гоша действительно талантливый дизайнер. Мы лично знакомы, он интересный человек, интересная личность», — высказался модный эксперт.

При этом собеседник издания отметил, что Рубчинский должен был вернуться на подиумы мира. «Одежда, обувь Канье Уэста — это мегапопулярная история во всем мире среди молодежи, а Гоша Рубчинский был одним из самых популярных и востребованных дизайнеров среди молодежи. Поэтому этот тандем сделает новый виток в мире моды», — заключил он.

Ранее Канье Уэст объявил, что его бренд Yeezy возглавит Гоша Рубчинский. В публикации уточнялось, что приход «этого легендарного российского дизайнера в Yeezy (...) является важным достижением в истории дизайна».