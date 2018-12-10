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Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку

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Российского дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к 16-летнему подростку Яну Силфверлингу. Соответствующие публикации появились в фэшн-блогах в Instagram.

As 2018 draws to a close, designers seem to be casting their bid for consideration in the Nastiest Human of the Year category. Up next is @gosharubchinskiy , seen here in DMs and WhatsApp messages asking a 16-year-old fan for some pics and FaceTime from the bathroom. While the age of consent in Russia is 16, possession of nude or otherwise sexual pictures of under-18s is considered child pornography worldwide. All the posts on the Gosha Instagram have also been removed. Via: @hftgroup @supreme_leaks_news • #gosharubchinskiy #dms #solicitation #underage #teenage #pics #nasty #🤢 #streetwear #streetstyle #hypebeast #highsnob #highsnobiety #brands #menswear #ootd #wiwt #dietprada

Фото опубликовано @diet_prada

Молодой человек опубликовал переписку, из которой следует, что Рубчинский просил его прислать фотографии, в том числе из ванной. По словам подростка, он обнародовал сообщения, чтобы показать, что дизайнеру нельзя доверять.

Издание Hypebeast связалось с представителям дизайнера с просьбой прокомментировать публикации. Они рассказали, что переписка – это часть кастинга. По словам собеседника издания, Рубчинский рассматривал подростка в качестве модели для следующего лук-бука и попросил у него фотографии, чтобы показать их остальной команде.

«Мальчик сказал, что не может сфотографироваться, так как не один, и Гоша предложил ему сделать фото в зеркале ванной. Показанная в Instagram переписка была изменена и вырвана из контекста, чтобы выставить дизайнера в худшем свете», – отметили сотрудники команды Рубчинского.

В заявлении также говорится, что подросток был слишком назойлив, требуя ответа о кастинге, и дизайнер его заблокировал.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.

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