«Гоша Рубчинский» прекратил существование

Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд в его нынешнем виде, сообщает L'Officiel.

В своем Instagram дизайнер написал, что «бренд приостановлен в том виде, в котором мы его знаем. Больше не будет сезонных коллекций. Вместо этого скоро появится нечто иное».

Последней сезонной коллекцией Рубчинского была коллекция осень-зима 2018-2019, показ которой прошел в Екатеринбурге в январе 2018 года. Это шоу российского дизайнера оказалось на последнем месте в рейтинге разнообразия модных показов мужской одежды сезона.

Вся галерея «Пацан сделал!» Продолжить Фото: Gosha Rubchinsky 1 /18

Основным критерием было число темнокожих и азиатов, которые участвовали в шоу в качестве моделей, а на показе Рубчинского в Екатеринбурге были исключительно модели славянского типа внешности.

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Дизайнер собирается продолжить свое сотрудничество с брендом Comme des Garçons.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.

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