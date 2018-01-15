Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге закончился скандалом

Жители Екатеринбурга возмутились тем, что попасть на показ Гоши Рубчинского в их городе оказалось невозможным. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает местный новостной портал «Моменты».

По информации журналистов, еще за неделю до показа «уральская элита» пыталась получить приглашения на показ, однако записаться можно было только на прямую трансляцию в холле. «Туда приходит пресса, байеры, представители индустрии. Это особенность недель моды, показов. Это касается не только показа Гоши Рубчинского», — объяснила пиар-менеджер Анна Форсман невозможность «обычным людям» попасть на шоу.

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Издание выяснило, что среди гостей на показе были архитекторы, представители СМИ, организаторы мероприятия и друзья Рубчинского. «Это показ не для Екатеринбурга, не для России, а для марки Gosha Rubchinskiy, которая продается далеко за пределами нашей страны», — отметила шеф-редактор сайта L’Officiel Анастасия Полетаева, которая также была в списке гостей.

«Он делал это не для вас, вы должны четко это понимать. Он это делает для международной прессы. Они выбирают классные места, в которых могут правильно позиционировать бренд на общемировом уровне. Их не интересует региональная пресса», — обратился к местным жителям еще один гость показа продюсер Артем Кривда.

Гоша Рубчинский представил осенне-весеннюю коллекцию одежды в Ельцин-центре в Екатеринбурге. В конце показа модели вышли на подиум и спели часть песни группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка».

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