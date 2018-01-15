Российский дизайнер заставил моделей попрощаться с Америкой

aaariess / Instagram

Российский дизайнер Гоша Рубчинский представил весеннюю коллекцию одежды в Ельцин-центре в Екатеринбурге. В конце показа модели вышли на подиум и спели часть песни группы Наутилус Помпилиус «Гудбай, Америка». Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте aaariess.

В линейке были представлены мужские толстовки, куртки, рубашки и брюки. В ролике видно, как модели хаотично расположились на подиуме и декорациях и хором спели песню рок-группы.

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8 января сообщалось, что российский юморист и актер Евгений Петросян примерил пальто-тренч из капсульной коллекции дизайнера Гоши Рубчинского и поделился съемкой со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное).

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