Московскую элиту пригласили в новый трехэтажный магазин

Московский концепт-стор КМ20 переехал в новое трехэтажное здание в Столешниковом переулке. Об этом с места события сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В честь открытия в обновленном формате в магазине были представлены специальные капсульные коллекции Nina Donis (платья и свитера) и Gosha Rubchinsky (носки, шарфы и аксессуары). Корнер Гоши Рубчинского расположен на втором этаже и оформлен как футбольный стадион со стилизованными трибунами, газоном и воротами. На третьем этаже магазина планируется открыть ресторан и бар.

Также представлены такие бренды, как Off-White, Vetements, adidas и Raf Simons.

Концепт-стор КМ20 открылся в 2009 году. Тогда он занимал один этаж в здании на Кузнецком мосту. В ассортимент входят вещи наиболее «хайповых» люксовых брендов и streetwear-марок мира. В 2017 году магазин попал в рейтинг самых влиятельных мультибрендовых ретейлеров мира вне Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Милана, составленный авторитетным изданием Business of Fashion. Основательница и владелица магазина — Ольга Карпуть.