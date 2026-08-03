Зеленский призвал дипломатов наладить диалог Китая и Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал дипломатов развивать отношения с Китаем. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Нужно искать диалог с Китаем (...), все это нужно строить», — заявил он.

По словам Зеленского, этот шаг якобы предотвратит углубление отношений КНР с Россией.

2 августа руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева подчеркнула, что культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень. Она отметила, что Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, которые ориентированы в том числе на молодежную аудиторию.