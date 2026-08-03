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14:49, 3 августа 2026 (обновлено: 15:01, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский призвал развивать отношения Украины с дружественной России страной

Зеленский призвал дипломатов наладить диалог Китая и Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал дипломатов развивать отношения с Китаем. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Нужно искать диалог с Китаем (...), все это нужно строить», — заявил он.

По словам Зеленского, этот шаг якобы предотвратит углубление отношений КНР с Россией.

2 августа руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева подчеркнула, что культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень. Она отметила, что Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, которые ориентированы в том числе на молодежную аудиторию.

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