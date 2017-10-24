Созданы люксовые пуховики для богатых маленьких собачек

Итальянская компания Moncler выпустила коллекцию пуховиков класса люкс для миниатюрных собак. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает HighSnobiety.

Стоимость курток варьируется от 370 до 450 долларов. По информации компании, «мини-коллекция предназначена для того, чтобы позволить нашим четвероногим друзьям следовать за нами по снегу или в суровых климатических условиях, оставаясь в тепле и защищенными, не ограничиваясь при этом в движении».

Фото: Moncler 1 /2

В коллекции для собак представлены пуховые жилетки без рукавов, трикотажные свитера в нескольких цветах и пуховик Moncler laqué puffa для особенно маленьких питомцев.

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.

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