Роуэн Аткинсон выставил на торги свой раритетный Land Rover с кожухом для собаки

Британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, выставил на торги Land Rover из своей коллекции. Об этом сообщается на сайте Silverstone auctions. По оценкам специалистов, стоимость автомобиля составляет от 45 до 58 тысяч долларов.

Речь идет о машине из серии Land Rover 90 Celebration Heritage Edition, выпущенной в количестве 400 экземпляров. Автомобиль оборудован модернизированной стереосистемой DBS, на кузове закреплен буксировочный крюк. Кроме того в автомобиле предусмотрен защитный кожух для собаки.

Роуэн Аткинскон известен как страстный коллекционер суперкаров. В его гараже больше десятка, в том числе раритетные модели 50-х годов прошлого века. Статьи комика регулярно публикуются в автомобильных журналах.

В 2015 году Аткинсон продал свой McLaren F1 GTR за 12,2 миллиона долларов. На этой машине он дважды попадал в аварии: в 2009 и 2011 году. В последнем ДТП актер не справился с управлением на мокрой дороге, вылетел с трассы и врезался в столб. Аткинсон не получил серьезных повреждений, однако машина после удара загорелась. Ее пришлось восстанавливать.