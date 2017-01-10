Moncler снял рекламу с «человеком-невидимкой»

Итальянская компания Moncler запустила рекламную кампанию по продвижению новой коллекции одежды. В ней принял участие китайский художник Лю Болин (Liu Bolin), известный как «человек-невидимка». Об этом во вторник, 10 января, сообщает WWD.

Кампания получила название «Скрываясь в городе». На снимках Лю загримирован так, что практически сливается с окружающими его предметами.

Фото: Mark Schafer / Moncler

«Он может вписаться в любой интерьер и делается практически незаметным для человеческого глаза. Идеальное сочетание искусства и терпения», — отозвался о художнике один из представителей марки.

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд был основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013 года его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.