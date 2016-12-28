Dr. Martens показал коллаборацию с Off-White

Британский обувной бренд Dr. Martens представил коллекцию обуви, созданную в сотрудничестве с маркой Off-White. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

Дизайнеры модернизировали две модели: Talib Boot и Les Boot. Ботинки изготовлены из кожи темно-синего цвета с красными шнурками и светло-коричневой замши с ярко-желтой шнуровкой. Обувь представлена в женских и мужских размерах, цены на нее варьируются от 32 до 46 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Dr. Martens 1 /2

Dr. Martens — обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Для прочности в носок ботинок вставлялся стальной стакан. Позднее эта модель стала популярна среди музыкантов и представителей субкультур. В настоящее время под этой маркой выпускаются также одежда и аксессуары.