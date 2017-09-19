Любимый бренд Рианны и Элтона Джона открыл магазин в Москве

Австрийский бренд очков и оправ Andy Wolf открыл бутик в московском концепт-сторе КМ20. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Очки также можно будет купить в онлайн-магазине КМ20. Сам концепт-стор находится в центре столицы на улице Кузнецкий мост.

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В июле Andy Wolf представил новую коллекцию солнцезащитных очков-авиаторов.

Бренд Andy Wolf основан в 2006 году в Граце (Австрия) Андреасом Пиркхаймом и Вольфгангом Шойхером. Бренд производит оптические оправы и солнцезащитные очки, часть операций производится вручную. Марка представляет свои коллекции на дизайнерских специализированных выставках в Вене, Париже, Цюрихе и других городах. Среди клиентов марки — поп-певец сэр Элтон Джон, певица Рианна, светская дива и певица Леди Гага и другие знаменитости.