Снабжающий Элтона Джона и Леди Гагу бренд выпустил цветные «авиаторы»

Австрийский бренд очков и оправ Andy Wolf представил новую коллекцию солнцезащитных очков-авиаторов. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

В линию вошли модели в металлической оправе со стеклами классической каплевидной, а также квадратной формы и разных оттенков: золотистыми, голубыми, серыми, розовыми, с поляризацией и без таковой. Солнцезащитные очки-унисекс отделаны вручную и предназначены для мужчин и женщин.

Фото: пресс-служба Andy Wolf 1 /5

Бренд Andy Wolf основан в 2006 году в Граце (Австрия) Андреасом Пиркхаймом и Вольфгангом Шойхером. Бренд производит оптические оправы и солнцезащитные очки, часть операций производится вручную. Марка представляет свои коллекции на дизайнерских специализированных выставках в Вене, Париже, Цюрихе и других городах. Среди клиентов марки — поп-певец сэр Элтон Джон, певица и светская дива Леди Гага и другие знаменитости.