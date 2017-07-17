Российский бренд выпустил зонтики для любителей енотов

Российский производитель аксессуаров Radical Chic представил коллекцию зонтиков, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 17 июля.

На полотнищах зонтиков воспроизведены авторские принты, ранее использовавшиеся для платков-каре марки: «Гурман» — с енотами, In Vogue — с лисицей, «В марте» — с черными и белыми котами, «Кремлевский» — с панорамой Кремля со стороны Москвы-реки, «Патриаршие пруды» — со стилизованным пейзажем и другие. На зонтике «Квест» изображена стилизованная под поле для настольной игры иллюстрация к сказке о Красной Шапочке с фигурками заглавной героини, а также волка, зайцев, оленя и других лесных обитателей.

Фото: Radical Chic 1 /3

Компания Radical Chic основана в 2012 году, специализируется на создании платков с авторскими принтами из шелка, шерсти, хлопка и кашемира. Представляла коллекции на парижской выставке Premiere Vision, лауреат премии PROfashion Awards 2015 и национальной премии в области индустрии моды в номинации «Аксессуары».

Летом 2016 года марка представила серию платков по мотивам русской графики и живописи из фондов Третьяковской галереи.

