Mini разработал следящую за багажом бирку

Марка Mini представила специальный комплект для путешественников из коллекции Lifestyle. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

В ней представлены чемоданы, сумки, бумажники и косметички. Модели Overnight, Duffle и Weekender предназначены для небольших путешествий: сумки созданы из прочного водоотталкивающий материала. Компактные чемоданы с выдвижной ручкой представлены двумя моделями: Trolley и Cabin Trolley. Внутри кейсы имеют несколько практических отсеков, крепежные ремни с магнитной двухсторонней молнией.

Еще одна новинка — специальная бирка FindMate. Ее нужно закрепить на сумку, а потом отслеживать положение багажа через специальное приложение в смартфоне.

Фото: пресс-служба MINI 1 /5

Также в коллекцию вошли куртки, покрывала, термосы и чехлы для смартфонов.

В середине июня 2017 года Mini представила собственную коллекцию одежды в рамках выставки мужской моды Pitti Uomo. Линейка получила название Beyond Native. В ее создании принимали участие несколько дизайнеров и брендов: Диего Ванассибара, Эдвина Херль, дуэт Perret Schaad, а также марки Post-Imperial и Pronounce. Главная тема линейки — город и его атмосфера.