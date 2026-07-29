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17:24, 29 июля 2026 (обновлено: 17:33, 29 июля 2026)Экономика

Жителей Московского региона предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве ожидается сильный дождь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного дождя. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать с 18 часов среды, 29 июля, по 10 утра четверга, 30 июля. Дождь ожидается сильным в отдельных районах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду, 29 июля, погода в Москве и Подмосковье будет больше похожа на сентябрьскую. Столбики термометров в Москве покажут плюс 18-20 градусов, а в Подмосковье — плюс 16-21 градус. Скорость западного ветра составит три-восемь метров в секунду.

В четверг, 30 июля, пройдут дожди с грозой. Ночью температура составит плюс 15-17 градусов, а днем — плюс 20-22 градуса.

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