Mini объединил несколько дизайнеров для коллекции одежды

Марка Mini представила собственную коллекцию одежды в рамках выставки мужской моды Pitti Uomo. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Линейка получила название Beyond Native. В ее создании принимали участие несколько дизайнеров и брендов: Диего Ванассибара, Эдвина Херль, дуэт Perret Schaad, а также марки Post-Imperial и Pronounce. Главная тема линейки — город и его атмосфера. «Идея нашей "модной" коллаборации состоит в том, чтобы предоставить площадку пяти абсолютно разным дизайнерам с исключительным культурным бэкграундом. Они обладают уникальной способностью трансформировать эту особую энергию, созданную слиянием различных культур, в неповторимые продукты», — сказала креативный директор Mini Fashion Сабин Рингер.

В коллекции представлены худи, шарфы, пальто, сумки и обувь.

Pitti Uomo (полное название — Pitti Immagine Uomo) — экспозиция коллекций, организуемая ежегодно в январе и июне производителями мужской одежды, обуви, аксессуаров. Кроме выставки мужской моды, под эгидой Pitti Immagine во Флоренции проходят экспозиции женской и детской моды, парфюмерии, продуктов питания и другие.