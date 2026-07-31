Две машины и карета скорой помощи насмерть сбили россиянку в Таиланде

Две машины и карета скорой помощи сбили 42-летнюю Ирину Сухорукову на Пхукете

Две легковые машины и карета скорой помощи насмерть сбили россиянку на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что 42-летняя Ирина Сухорукова переходила через шоссе Thepkrasattri Rd в неположенном месте. В этот момент на нее наехал автомобиль Toyota Hilux Revo. Водитель не стал останавливаться и помогать женщине, а просто скрылся с места ДТП. Затем по россиянке проехали еще два транспортных средства, в том числе карета скорой помощи, направлявшаяся в больницу вместе с пациентом.

Никто из водителей не стал оказывать помощь Сухоруковой. Спустя некоторое время женщину нашли бездыханной на проезжей части. Полиции удалось установить личности виновных, однако они все еще не задержаны.

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