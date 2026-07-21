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20:24, 21 июля 2026Путешествия

Туристы с маленьким ребенком не выжили в аварии во время отпуска мечты в Греции

Семья с маленьким ребенком не выжила в автокатастрофе на полуострове Халкидики
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Туристы с маленьким ребенком не выжили в автокатастрофе во время отпуска мечты на полуострове Халкидики (Греция). Об этом пишет издание Daily Star.

Авария произошла на трассе между городами Неа-Муданья и Никити. Известно, что семья из Молдавии прилетела на остров вскоре после рождения второго ребенка. В день трагедии они решили отправиться на пляж, но по дороге их машина врезалась в грузовик.

В салоне находились 28-летняя Люсия, ее муж, 35-летний Константин, и их двое детей. Мать и младшая дочь не выжили, Константина также не смогли спасти в больнице. Семилетняя девочка в настоящее время борется за жизнь, она находится в тяжелом состоянии. Греческие власти начали расследование причин столкновения.

Ранее семейная пара и их ребенок рухнули с туристической смотровой площадки в Германии.

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