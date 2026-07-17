Семейная пара и их ребенок рухнули с туристической смотровой площадки и не выжили

DS: Трое человек не выжили после падения с 75-метровой смотровой башни в Германии

Трое человек рухнули с туристической смотровой башни и не выжили — все были членами одной семьи. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Трагедия случилась 16 июля около 16:00 на 75-метровой башне Харц в Альтенау, Германия. Семейная пара и их ребенок находились на смотровой площадке и по неустановленным причинам упали на землю.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать пострадавших после падения, от полученных травм они перестали подавать признаки жизни. Полиция оцепила достопримечательность для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Версия с участием посторонних не рассматривается, расследование продолжается.

Ранее мужчина рухнул с 30-метровой скалы на глазах у отдыхающих на пляже Европы и не выжил.