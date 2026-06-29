Мужчина рухнул с 30-метровой скалы на глазах у отдыхающих на пляже Европы и не выжил

DS: Мужчина не выжил после падения с 30-метровой скалы на пляже в Дорсете

Отдыхающие на пляже в Европе люди стали свидетелями смертельного падения мужчины с 30-метровой скалы. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

26 июня в полицию Дорсета, Великобритания, поступил звонок от очевидцев, которые выразили опасения по поводу здоровья мужчины, стоявшего на скале рядом с подъемником Fisherman's Walk Cliff Lift. Полицейские забрались на смотровую площадку и начали разговаривать с ним на расстоянии, однако вскоре мужчина рухнул вниз у них на глазах.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что после падения пострадавший не выжил. Одна из свидетельниц заявила, что перед трагедией видела, как мужчина чем-то занимался на высоте. На данный момент полиция Дорсета обратилась в Независимое управление по рассмотрению жалоб на действия полиции из-за контакта офицеров с мужчиной перед его смертью. Информация о личности невыжившего не была обнародована. Расследование продолжается.

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