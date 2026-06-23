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09:19, 23 июня 2026Путешествия

Подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России

Подросток-турист из Новосибирска сорвался со скалы в реку Катунь на Алтае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Подросток-турист сорвался со скалы в России, пока фотографировал местность. Об этом сообщает РИА Новости.

Несовершеннолетний из Новосибирска путешествовал по Алтаю. В Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста он решил сделать фото, но оступился и рухнул в реку Катунь.

Спасатели, полиция и волонтеры начали поиски. «Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь, поисковые мероприятия продолжаются», — заявили в главном региональном управлении МЧС России.

На данный момент подросток не найден.

Ранее стали известны подробности о смерти российского туриста в Анталье. Выяснилось, что турецкие врачи отказались его госпитализировать.

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