Подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России

Подросток-турист сорвался со скалы в России, пока фотографировал местность. Об этом сообщает РИА Новости.
Несовершеннолетний из Новосибирска путешествовал по Алтаю. В Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста он решил сделать фото, но оступился и рухнул в реку Катунь.
Спасатели, полиция и волонтеры начали поиски. «Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь, поисковые мероприятия продолжаются», — заявили в главном региональном управлении МЧС России.
На данный момент подросток не найден.
Ранее стали известны подробности о смерти российского туриста в Анталье. Выяснилось, что турецкие врачи отказались его госпитализировать.