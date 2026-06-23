Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:22, 23 июня 2026Путешествия

Раскрыты подробности о смерти российского туриста в Анталье

Mash: Найденному мертвым в Анталье россиянину не оказали помощи при сердечном приступе
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Российскому туристу, найденному мертвым в саду жилого дома в турецкой Анталье, не оказали помощь в момент сердечного приступа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 51-летний россиянин прибыл в Анталью вместе с сыном 10 июня из Магнитогорска. Как утверждается в публикации, накануне мужчине стало плохо с сердцем, он обратился в больницу.

«Врачи отказались его госпитализировать и отпустили. Позже он попытался снова прийти к врачам, но умер, не дойдя до лечебницы», — пишет канал.

Уточняется, что мужчина был полицейским: отработал в органах 30 лет, вышел на пенсию три года назад.

Ранее сообщалось, что мужчину нашли мертвым в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители вызвали экстренные службы, заметив лежавшего без движения мужчину в саду трехэтажного дома. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

    Раскрыты подробности о смерти российского туриста в Анталье

    В России оценили роль Евросоюза в конфликте на Украине

    Мирошник объяснил героизацию Зеленским УПА вопреки давлению Польши

    В постпредстве России при ООН объяснили незаконное удержание Зеленским власти

    В России прокомментировали пожар на территории Киево-Печерской лавры

    В российском регионе произошло ощутимое землетрясение

    На Западе заявили о слезах Зеленского из-за ухода Стармера

    США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение

    Раскрыто происхождение упавшей в Воронеже ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok