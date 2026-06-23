Раскрыты подробности о смерти российского туриста в Анталье

Mash: Найденному мертвым в Анталье россиянину не оказали помощи при сердечном приступе

Российскому туристу, найденному мертвым в саду жилого дома в турецкой Анталье, не оказали помощь в момент сердечного приступа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 51-летний россиянин прибыл в Анталью вместе с сыном 10 июня из Магнитогорска. Как утверждается в публикации, накануне мужчине стало плохо с сердцем, он обратился в больницу.

«Врачи отказались его госпитализировать и отпустили. Позже он попытался снова прийти к врачам, но умер, не дойдя до лечебницы», — пишет канал.

Уточняется, что мужчина был полицейским: отработал в органах 30 лет, вышел на пенсию три года назад.

Ранее сообщалось, что мужчину нашли мертвым в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители вызвали экстренные службы, заметив лежавшего без движения мужчину в саду трехэтажного дома. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.