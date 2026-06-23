Тело российского туриста обнаружили в саду дома в Турции

Turizm News: Тело российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье

В саду жилого дома в турецкой Анталье обнаружили тело 51-летнего российского туриста. Об этом сообщает Turizm News.

По информации издания, инцидент произошел в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители вызвали экстренные службы, заметив лежавшего без движения мужчину в саду трехэтажного дома.

Как утверждает портал, медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

По данным следствия, россиянин прибыл в Анталью через местный аэропорт 10 июня. Тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что отдыхавший на Филиппинах российский турист решил утром искупаться в океане и не выжил из-за сильного отбойного течения.