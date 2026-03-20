Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 20 марта 2026Путешествия

Российский турист решил искупаться утром в океане на Филиппинах и не выжил

Shot: Российский турист и спасатель не выжили на Филиппинах из-за течения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tuderna / Wikimedia

Отдыхавший на Филиппинах российский турист решил утром искупаться в океане и не выжил из-за сильного отбойного течения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Пука Бич, остров Боракай. Мужчину начало уносить в открытое море, но выбраться ему не удалось. Бросившийся за ним в воду спасатель тоже не смог выжить. Предполагается, что он добрался до россиянина, но не успел надеть на него спасательный жилет. Обоих мужчин нашли бездыханными через 11 часов.

Ранее россиянин 20 часов дрейфовал в открытом океане на Бали и чудом выжил. Уточняется, что 64-летний Юрий в одиночку отправился кататься на доске у побережья Нуса-Дуа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok