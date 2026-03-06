Россиянин 20 часов дрейфовал в открытом океане на Бали и чудом выжил

Shot: Россиянин потерял сознание во время серфинга на Бали и чудом выжил

Россиянин потерял сознание во время серфинга на индонезийском острове Бали, 20 часов дрейфовал в открытом океане и чудом выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 64-летний Юрий в одиночку отправился кататься на доске у побережья Нуса-Дуа. Когда через несколько часов он не вернулся домой, его близкие забеспокоились. Мужчину уже признали пропавшим без вести, но спустя некоторое время в 40 километрах от пляжа его нашел местный рыбак.

Житель острова рассказал, что заметил доску от серфинга в районе пляжа Лебих и поплыл в ту сторону. Когда рыбак приблизился к ней, он увидел истощенного Юрия. Балиец позвал на помощь друзей, и вместе они спасли россиянина.

Пострадавший пришел в себя и признался, что во время катания его унесло мощным течением. Юрий пытался сопротивляться, но безуспешно. Вскоре турист потерял сознание от усталости, и его доску унесло на десятки километров в океан.

Ранее россиянка была унесена мощным течением в открытый океан в Индонезии. Когда туристку вытащили на берег, она была без сознания. Спасти ее не удалось.

