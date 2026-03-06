Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:12, 6 марта 2026Путешествия

Россиянин 20 часов дрейфовал в открытом океане на Бали и чудом выжил

Shot: Россиянин потерял сознание во время серфинга на Бали и чудом выжил
Алина Черненко

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Россиянин потерял сознание во время серфинга на индонезийском острове Бали, 20 часов дрейфовал в открытом океане и чудом выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 64-летний Юрий в одиночку отправился кататься на доске у побережья Нуса-Дуа. Когда через несколько часов он не вернулся домой, его близкие забеспокоились. Мужчину уже признали пропавшим без вести, но спустя некоторое время в 40 километрах от пляжа его нашел местный рыбак.

Житель острова рассказал, что заметил доску от серфинга в районе пляжа Лебих и поплыл в ту сторону. Когда рыбак приблизился к ней, он увидел истощенного Юрия. Балиец позвал на помощь друзей, и вместе они спасли россиянина.

Пострадавший пришел в себя и признался, что во время катания его унесло мощным течением. Юрий пытался сопротивляться, но безуспешно. Вскоре турист потерял сознание от усталости, и его доску унесло на десятки километров в океан.

Ранее россиянка была унесена мощным течением в открытый океан в Индонезии. Когда туристку вытащили на берег, она была без сознания. Спасти ее не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении здания в российском городе

    Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты

    Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

    КСИР раскрыл подробности удара США по школе в Иране

    Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

    Найдено неожиданное природное средство против жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok