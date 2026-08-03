Врач опровергла миф о синхронизации менструальных циклов у работающих вместе женщин

Врач Тарасова: Нет доказательств синхронизации циклов у работающих в одном офисе женщин

Мнение о том, что у женщин, которые работают вместе, синхронизируются менструальные циклы, — это миф, заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая Центром женского здоровья ГКБ имени А. К. Ерамишанцева Анна Тарасова. Это заблуждение врач опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

«Несмотря на то что многие женщины уверены, что их циклы "синхронизировались" из-за дружбы или работы в одном офисе, убедительных научных доказательств этому нет», — подчеркнула Тарасова.

Как отметила врач, современные исследования показывают, что синхронизация менструальных циклов, скорее всего, объясняется обычной статистикой. По ее словам, продолжительность цикла у женщин различается и может меняться от месяца к месяцу. Из-за этого периоды менструации могут то совпадать, то расходиться. Если несколько женщин долго находятся вместе, совпадения неизбежно будут периодически происходить, однако о синхронизации циклов речь не идет, подчеркнула гинеколог.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что у некоторых женщин может встречаться аллергия на сперму. По ее словам, в этом случае реакция появляется примерно через 30 минут после полового акта.

