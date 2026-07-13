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Забота о себе
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01:03, 13 июля 2026Забота о себе

Женщинам перечислили симптомы аллергии на сперму

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Mikheev / Shutterstock / Fotodom

У некоторых женщин может встречаться аллергия на сперму, утверждает гинеколог Татьяна Илюхина. В своем Telegram-канале она перечислила симптомы этого заболевания.

По словам Илюхиной, симптомы аллергии на сперму обычно возникают в первые 30 минут после секса. Заподозрить ее, написала доктор, можно по следующим признакам: жжение, зуд, отек вульвы и влагалища.

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Помимо локальных симптомов заболевания, продолжила она, существуют еще и системные. Среди них специалистка выделила крапивницу, заложенность носа и чихание, а в тяжелых случаях — отек гортани и падение артериального давления. «И есть один ключевой признак: все это полностью исчезает, если использовать презерватив», — добавила она.

Ранее сексолог Кортни Бойер рассказала о пользе засосов. Таким способом, считает она, можно разнообразить сексуальную жизнь.

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