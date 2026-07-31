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12:29, 31 июля 2026 (обновлено: 12:36, 31 июля 2026)Россия

Власти заявили о жертве при ночной атаке дронов ВСУ на российский город

Губернатор Бочаров: Пожилая женщина не выжила при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пожилая женщина не выжила при ночной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Волгоград. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его комментарий приводит администрация российского региона в Telegram-канале.

По информации властей, мертвую пенсионерку нашли при разборе завалов жилого дома на улице Булаткина. Бочаров выразил соболезнования ее родственникам.

Волгоградский губернатор отметил, что восемь человек госпитализированы после налета беспилотников ВСУ. Состояние двоих пострадавших медики назвали тяжелым.

До этого Бочаров рассказал, что на предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Волгограде началось возгорание после украинской атаки.

О массированном налете дронов ВСУна Волгоградскую область сообщили ранее в пятницу, 31 июля.

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